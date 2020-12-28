國發會公布，11月景氣燈號持續亮出代表景氣「穩定」的綠燈，且綜合判斷分數增至30分，創下2011年4月以來的新高，顯示國內經濟穩定成長。11月景氣分數攀升至9年半新高，距離代表景氣趨熱的黃紅燈，僅差2分。

國發會公布，109年11月景氣對策信號綜合判斷分數為30分，較上月增加2分，燈號續呈綠燈；景氣領先、同時指標持續上升，反映國內經濟穩定成長。9項構成項目中，批發、零售及餐飲業營業額由黃藍燈轉呈黃紅燈，分數增加2分；製造業銷售量指數由綠燈轉呈黃紅燈，分數增加1分；工業生產指數由黃紅燈轉呈綠燈，分數減少1分；其餘6項燈號不變。

11月景氣燈號連續第4個月亮出綠燈，綜合判斷分數則較上月增加2分、升至30分，為9年半以來新高，也來到綠燈的上緣；綠燈分數在23~31分。

國發會表示，受惠5G通訊、高效能運算等新興科技應用需求暢旺，以及消費性電子新品陸續推出，且傳產市場需求亦持續回溫，帶動11月出口、生產、銷售指標持續成長；購物節慶促銷活動挹注買氣，11月零售與餐飲業營業額持續擴增。

展望未來，隨著新興科技應用持續擴展，加以疫情帶動遠距商機需求延續，以及電子新品備貨需求拉抬，出口動能可望續溫。內需方面，半導體相關供應鏈持續發展高階製程，且國內外廠商接續來台投資，有助推升國內投資動能；此外，股市交易熱絡，年底消費旺季及冷冬商機挹注，均有助提升民間消費。惟全球武漢肺炎疫情入冬後加劇，加上主要國家政策不確定性，仍須密切關注後續發展並妥為因應。

(時報資訊)