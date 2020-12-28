旭品（3325）28日通過以不低於20億元處份大陸東莞廠土地，針對東莞廠的土地資產進行開發活化，並將資產處份利益回歸至股東權益，並計劃在前三季達成每股盈餘2.1元的基礎下，加碼明年現金股利，高殖利可期。

由於電競機殼輸往美國需被課徵高達25％關稅，旭品考量中國薪資比泰國高與歐美客戶關稅成本，2020年已啟動為期五年的產能移轉計劃，泰國產能占比會持續拉高，旭品預計在明年泰國自有廠房完之際，預計將中國部分產能陸續移轉至泰國產線，至於減少產能產出的中國東莞廠，在深圳腹地緊缺下，位處於東莞市中心熱鬧地區4.4萬平方米的大面積土地炙手可熱，目前已有多家大型開發商爭相洽談，旭品早期在取得東莞廠土地成本約90元人民幣/每平方米，目前對照當地的土地公告現值約10,000元人民幣／每平方米，預估東莞廠土地資產現值相當20億～21.5億台幣，以現增後8.4億股本來看，潛在獲利超過2個股本，旭品表示，過去股利配發都近9成，現在加上資產準備處份活化，明年配發109年現金股利相當豐厚，高殖利可期。

法人表示，在疫情宅經濟發燒下，電競產業暢旺，旭品原本前三季獲利應該飆破每股盈餘3元，在扣除匯損1元左右，前三季尚還賺2.1元，第四季因新顯卡缺貨與缺少航運貨櫃，營收收縮，但接單不受影響，更多的電競大廠品牌加入下單，展望2021年泰國廠加入營運，營收再創高的可能性高，旭品目前正與台新證券接洽，準備大型法人說明會，時間約莫落在2021年元月初。

(工商 )