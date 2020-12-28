英國武漢肺炎疫情引人焦慮，民眾質疑台灣為何不斷航。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，台灣有集中檢疫管理且品質好，有堅強堡壘，台灣不用鎖國，也能達到防疫效果。

英國有變種武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病毒連日引發討論，媒體下午在疫情記者會提問，民眾擔心疫情蔓延，質疑為什麼台灣不要對英國斷航。

陳時中表示，「為什麼要禁？」此病毒傳染性高，不只布滿歐洲，亞洲也很多國家都有，以戰略邏輯幾乎要鎖國，但「有沒有這樣的必要？」如果台灣防不住，只好這樣，但台灣有很好的集中檢疫管理，品質也非常優良，從來沒有人逃走或群聚，防線很清楚，有堅強的集中檢疫做堡壘。

陳時中說，其他國家為何要封，因為他們疫情嚴重很多，防疫或醫療量能不足以擔起任務，如果沒有集中檢疫所，個案進到居家可能產生居家親密的傳染，醫療量能也無法承受多一點風險。但台灣準備得宜，醫療、集中檢疫也都充足，台灣不用鎖國，也能達到防疫的效果。

此外，台北市長柯文哲說，若是他，就會要求機組人員像一般人一樣檢疫14天。陳時中說，若要檢疫14天，航空業就要停擺了，機組員可能全年都沒辦法透氣，對心理平衡也會造成影響，會有飛安的疑慮。每件事情都要衡平考量，選出可兼顧的做法。

(中央社)