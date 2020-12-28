國民黨號召全台22縣市串連連署反美豬公投，被民進黨批評「不應以政治衡量食安」、「科學問題不應政治操作」、「模糊焦點」，國民黨發言人盧宸緯反指民進黨再度扭曲國民黨為民眾爭取萊豬把關的行動，民進黨政府在開放萊豬的爭議上，面對民眾的擔憂與質疑，從未正面回應，總是籠統含混帶過，並以抨擊在野黨來模糊焦點。在萊豬進口上，民進黨為何總是沒法說清楚？究竟是忘記什麼了，還是害怕想起來？

盧宸緯指出，根據《ETtoday新聞雲》於12月10日發佈的民調，有高達7成5的民眾擔心未來吃到含有瘦肉精美豬相關肉品，會危害個人及家人健康；同時也有5成9的民眾不接受以含瘦肉精的美國豬肉進口，來換取台美經貿關係深化。

她說，民進黨對於此次「主動」開放萊豬，總以「國家經貿需要」簡略帶過。但民進黨到底換到了什麼？現在看來，換不到國人期待的台美簽署自由貿易協議，換不到協助台灣加入國際組織，也換不到新冠疫苗。讓人擔心的是，以民進黨的此種邏輯，接下來，民進黨還會拿台灣的什麼、犧牲台灣民眾什麼安全與權益去換？

盧宸緯說，民進黨立院黨團日前擋下《學校衛生法》修法，反對將各級學校應一律採用國產、不含乙型受體素之肉品的規定入法。到底有什麼原因，會讓民進黨寧願選擇要孩子承擔一輩子的健康風險？而民進黨也有3位立委棄權不投票，正凸顯民進黨刻意忽視國人健康的荒謬。

盧宸緯強調，民眾想看到的是，蔡政府確切、具體、詳實的告訴大家，如何確確實實的落實把關？如何不讓民眾陷於一輩子的健康風險與擔憂之中？而不是像現在這樣，總是拉在野黨來救援。民進黨應該要深刻瞭解到，不管再怎麼抨擊在野黨，再怎麼模糊或轉移焦點，對於保障台灣民眾的健康來說，一點幫助都沒有。建議蔡政府還是趕快把時間和心力，集中放在把關上，專注在傾聽民意上，這才是個負責任的政府應該做好的事情。

(中時 )