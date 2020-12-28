一名在馬祖服役的軍人阿明，用假名、假照片上交友網站，結識女網友小A，互傳裸露、猥褻影片照片，之後阿明還1人分飾2角，用截圖威脅女網友小A發生性關係失敗，竟將小A的私密影片上傳情色網站，橋頭地院依恐嚇及妨害風化兩項罪名，判阿明7個月徒刑，可上訴。

根據判決書，阿明於陸軍馬祖防衛指揮部服役，目前已退伍。他為了增加好感度及曝光率，用假名、假照片玩交友軟體及微信，去年10月間結識小A後，雙方互傳裸露、手淫之私密影片。

阿明為了約小A進一步發生性關係，還1人分飾2角威脅女方：「11月跟我兄弟吧（實際上係吳皇進本人）」、「9-17號找一天不然就傳了」、「我一定鬧到各大A網群裡面發布」、「過幾天你可能就會紅」、「如果你放鴿子我會先傳一部上去網站」。

兩人約好碰面時間、地點後，小A沒有現身，阿明於是將不雅照、影片上傳情色網站，並再度恐嚇：「我絕對全部上傳」、「我講完了恭喜你會被很多人私訊唷」、「趁現在沒很多人看到快做出決定喔」，小A於是報警。

事發後小A堅持提告拒不和解，橋頭地院依恐嚇、及妨害風化罪判阿明7個月徒刑，得易科罰金21萬元。全案可上訴。

(中時新聞網)