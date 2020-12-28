花蓮光復鄉種植大豆面積約113公頃，因霪雨影響，損壞高達4成多。（花蓮縣府農業處提供／羅亦晽花蓮傳真）

經花蓮縣府農業處配員勘查後，發現大豆受損害面積約24.5公頃，損害程度為46％。（花蓮縣府農業處提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮光復鄉不少農民轉作雜糧，種植大豆面積約113公頃，入冬以來霪雨不斷，導致大豆莢上發芽、腐爛及種子發霉等情形，損壞高達4成多；花蓮縣府啟動災害救助，農委會公告大豆救助額度標準每公頃2.4萬元。

花蓮縣政府農政科長周黃得榮表示，光復鄉種植大豆面積為112.88公頃，因霪雨影響，勘查後受損害面積約24.5公頃，損害程度為46％，經程序陳報，農委會已公告大豆災害救助，救助鄉鎮為「光復鄉」，救助作物品項為「大豆」，救助額度標準為每公頃2萬4000元，符合申請資格農友即日起至明年1月4日止（例假日照常受理），可前往鄉公所辦理。

黃得榮表示，近年因天候異常，農業災害頻傳，今年初富里鄉秧苗受到寒害，4月低溫造成一期稻作出現稻穗不稔實的「空包彈」情形、6月高溫乾旱導致茶樹乾枯，近期則因細雨綿綿造成大豆受損，都是符合農業天然災害救助辦法，提醒其他地區農友，若發現相關農業災害情形，請儘速通報，以利辦理救助程序。

此外，花蓮縣府因應氣候變遷威脅推展智慧農業，除建立4場智慧農業示範場域，後續將研議擴大應用，盼替農友在耕作上增添助力。

(中時 )