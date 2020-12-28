香港女神張柏芝擁有中英混血血統，當年正是因精緻美麗容貌被發掘，18歲就出道並順利走紅，且戲劇、唱片通吃，而日前才曝光她確定參加選秀綜藝《乘風破浪的姐姐》第二季，被期待會展現唱跳實力，沒想到她本月26日參加商演，現場影片曝光，竟悲劇大走音，張柏芝亦為此道歉。

張柏芝不但擁有混血洋娃娃外表，且多年來始終凍齡，看不出她已是40歲的三寶媽，出道多年的她，不但演出過許多經典電影，也曾為主演的電影唱主題曲，也出過多張唱片，歌曲多次登上暢銷排行榜，被認為歌唱水準應有一定水準，很期待她在《乘風破浪的姐姐2》中的表現。

張柏芝雖然嗓音不佳，但演出時仍相當賣力投入。(翻攝自張柏芝工作室微博)

沒想到本月26日，張柏芝出席一場廣州的商演，現場帶來招牌歌曲〈星語心願〉，張柏芝穿著米色短裙套裝、頭戴閃亮鑽飾，現場表演照片中，她表情相當賣力投入，畫面看上去極度美好，沒想到現場影片曝光後，才知聲音部分根本不是這回事。

當天張柏芝嗓子似乎有點狀況，聲音沙啞，同時伴隨大走音，過程中她也咳嗽連連，整體狀態不佳，隨後張柏芝也在台上跟觀眾道歉，表示事先沒彩排過，但她已盡了全力演唱，請大家多包涵，粉絲也幫緩頰，說女神應該是身體不太舒服，撐著硬上，才會造成演出結果不佳。

(中時新聞網)