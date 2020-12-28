2021年1月1日美國萊豬將登台，店家也將強制標示豬肉產地，但是「台灣豬標章」陸續爆出繼鬍鬚張以及八方雲集使用進口豬事件，農委會主委陳吉仲強調，明年元旦若有店家申請台灣豬標章，卻使用進口豬，按規定標章要收回，並按照衛福部《食品安全衛生管理法》以標示不實最高可處新台幣400萬元罰鍰。

面對近年水情告急，陳吉仲透露，目前東部宜蘭花蓮台東，以及南部高雄屏東，水情都沒問題，但是要預防的是30日的寒流來襲，可能會遇到「霸王級寒害」，首當其衝的是目前正準備要採收的蓮霧、蜜棗。

立法院經濟委員會邀請經濟部長及行農委會主委就「近期水情、限水措施、中部及桃竹苗1期稻休耕與水庫清淤、降低漏水率，與水資源之供需現況及未來之供需預估、調配及開發等政策規劃」進行報告。

對豬標章爭議，陳吉仲強調，農委會發放的台灣豬標章必須申請、簽切結書、闡明豬肉來源及業者相關資訊。消費者如果在貼有台灣豬標章的店家買到其他產地的豬肉，可提出檢舉，政府有吹哨者條款，會提供獎勵，而標示不符的店家可依法開罰新台幣4萬至400萬元。

在水情方面，陳吉仲表示，由於遇到56年來最嚴重乾旱，不得不宣布桃竹苗地區今年二期稻作停灌，以及嘉南地區明年一期稻作停灌。

目前停灌面積部分，新竹灌區4588公頃、苗栗灌區2894公頃、台中灌區2萬62公頃，合計2萬7544公頃停灌面積將於29日經濟部中央抗旱會議宣布，桃園石門水庫灌區截至27日蓄水量為1億2983萬噸，蓄水率達65％，因此停灌策略延至1月5日再行宣布。

水情部分，宜蘭、花蓮、台東、屏東及高雄等地區，經評估供灌情形審慎樂觀；彰化、南投及雲林地區，經評估實施輪流灌溉等抗旱措施可完成供灌；新竹、苗栗及台中等部分灌區水情仍持續嚴峻。

陳吉仲因此說，因為霸王級寒流30日南下，最近準備要採收的蓮霧及蜜棗恐面臨最大衝擊，農業保險絕對要更大幅度執行，否則政府再怎麼出錢也無法保障農民收入。

(工商 )