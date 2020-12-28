【政新鮮】英航乘客發燒仍回台 宅神酸「蒐集病毒株」怒飆4字

英國出現新冠肺炎變種病毒引發全球恐慌，華航一架127人航班昨（27）日晚間自英國抵台，其中有1名男子高燒39度立即送醫，另有4人過去14天內出現過症狀，對此宅神朱學恒接受《中時新聞網》訪談忍不住開酸，「中央流行疫情指揮中心難道是要蒐集這個新的病毒株嗎？」，並指出現已知英國變異新冠病毒傳播力比先前強70%，全球有超過40國暫停與英國交通往來，質疑指揮中心此時接高危險區的人們回國，是在提高台灣與變種病毒接觸的機率，這樣的舉措令人不解。

「中央流行疫情指揮中心不是國家救援隊」，朱學恒強調，科學才能拿來防堵疫情，指揮中心面對英國疫情大爆發應該謹慎小心看待，更何況台灣近日才傳本土案例，從世界各國救人回來時間點並不恰當，只是增加病毒滲透進入我們生態圈的機會，就科學的角度來看，這個風險是絕對沒有必要冒的。

中華航空CI82自英國倫敦返台班機27日晚間17時30分許抵台。（陳麒全攝)

針對政府接英國百餘人返台卻拒絕陸生、小明遭質疑雙標，朱學恒則表示，「其實目前台灣政府在防疫、在所有的政策施行上面都有雙標的問題」，並藉先前案771不公布足跡造成人心慌慌的情況，點出現在防疫的最大問題，「當民眾開始懷疑政府的時候，政府的公信力就會下降，當政府公信力下降，民眾也會對之後的防疫措施及狀況產生疑慮。」

(中時新聞網)