一位陳姓男子在彰化某小吃店喝了38度高粱酒仍開車上路，不幸撞上一位黃姓重機騎士，造成其陰莖、陰囊、睪丸有開放性傷口，經酒精呼氣測試，陳男酒測值每公升高達1.13毫克。南投地院審後，判刑6月，全案可上訴。

據判決書指出，今年8月2日間，陳男在彰化縣二水鄉一間小吃店喝了38度高粱酒後駕車，而行經南投縣名間鄉員集路縣152線45公里處時，陳男橫越雙黃線，黃姓重機騎士閃避不及便猛烈撞上，倒地不起。

經送醫後，黃姓重機騎士身上多處擦挫傷，此外更造成其陰莖、陰囊、睪丸開放性傷口，所幸生命無大礙。而陳男在醫院實施酒精濃度測時，酒測值達每公升1.13毫克，檢方依公共危險、過失傷害等罪將起訴。

南投地院審理期間，法官認為陳男明知酒精對人的意識有不良影響，仍漠視公眾及駕駛人的用路安全，執意酒駕上路，實在危害不輕。法官考量陳男有酒駕前科，且未與被害人和解，8日依公共危險罪部分判刑4月，過失傷害罪判刑3月，應執行6月，得易科罰金，以新台幣1000元折一日。

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(中時新聞網)