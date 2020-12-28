看美展不必到威尼斯烏菲茲美術館，到新北市政府教育局一樣可以領略同樣等級的美感。新北市教育局借鑑義大利烏非茲美術館的歷史典故(烏菲茲即為英語OFFICE的義音)，開辦「烏非茲美術館計畫」，將原本制式的辦公空間，變身為學子們揮灑創意的展覽場館。

首檔展覽以「烏非茲美術館計畫-美麗新北展」為主題，由三重高級中學美術班師生規劃，透過藝術介紹新北市在地人文風采，作品內容包括新北市風景水彩寫生，淡水、九份、平溪、東北角的美麗都躍然紙上，此外學生還利用新北市在地特色的陶盤進行彩繪；更以傳統工藝剪黏花卉，作品琳瑯滿目橫跨當代與傳統，展現新北市各區多元特色與藝術教育活力。

展覽開幕活動，三重高中學生們特別準備了一座代表創意的藝術寶盒，由教育局長張明文打開寶盒，為展覽揭開序幕。盒子內裝有五顏六色的展覽模型與燈光效果，象徵打開辦公室空間，讓藝術創意發揮開展。

教育局長張明文表示，能在新北市在地入學，是最幸福的事情。新北市長期重視藝術教育，強調美感在生活中的重要，更致力於提供學生適性發展，多元探索的教育環境。今天三重高中的學生發揮所長，將教育局辦公空間美化，就是｢藝術即生活｣的最佳演繹。

新北市立三重高級中學校長莫恒中則表示，三重高中長期推廣藝術教育，曾於105年度獲得教育部藝術教育貢獻獎肯定，學校成立藝術才能班至今已二十多年成果卓著，走出校園把美感傳送到社區一直是學校努力的目標，他非常感謝教育局的邀請，讓學生的作品呈現在更多市民的面前。參展學生陳軒祺也表示：「我覺得能在新北市念書，是很特別的緣分。新北市地大物博，充滿各種人文風情，學校透過跨領域的教學方法，讓我們能看到更多在地生活的美景並用藝術呈現出來。」

透過藝術點綴，原本嚴肅的辦公空間也能變成活力四射的美感藝廊，新北市鼓勵學生發揮創意，適性揚材，這次的展覽讓青春的創藝與在地教育相互激盪，也帶給參觀民眾不一樣的美感體驗。本展展期自今(24)日起至110年3月12日止，歡迎前來教育局洽公或是刻意前來聆賞畫作的民眾，可以停下步伐觀賞畫作，感受新北市的美麗景致。

(中時 )