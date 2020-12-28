無黨籍高市議員黃捷的罷免案成立，將於明年2月6日投票，民進黨高雄巿黨部主委趙天麟表態，會聲援黃捷，還要邀黃捷參加《大高雄38區公益慢跑》活動，反制罷免案。對此，國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮則說，就他了解民進黨似乎也僅趙天麟一人挺黃捷。

據《中評社》報導，曹桓榮表示，趙天麟有自己經營選區的考量，他們表示「尊重」，不過，就他對於這件事情的了解，似乎也僅有一人挺黃捷，其他的民進黨人士「並未有太多動作。」

曹桓榮指出，國民黨高雄市黨部不會針對特定人士進行罷免，而是針對自己過去用「雙重標準對待不同政府」的角度去監督，任何人都要為自己的言行負責，會傾聽罷捷團體的協助需求，會站在協助的立場，讓更多人知道罷免理由及相關資訊。他強調不能今是昨非或者昨是今非，要對自己的行為跟言論負責。

另外，之前黃捷被問到會不會加入民進黨，她曾表示，在地方克盡職守，問心無愧，現在討論加入民進黨都還太早，要優先處理罷免案。

(中時新聞網)