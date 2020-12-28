群益金融集團今（28）日舉辦「2021年投資展望說明會」，認為台股在8大理由推動下將「一路發」，明年上半年指數將在13000～15000點間震盪換手，下半年逐季走高，隨著資金行情升溫，預期第四季指數可望挑戰16800點新高，低點則落於14000點。

群益指出，台灣世界級科技企業增加，股價表現將隨著國際化市值成長。而全球超低利率致使資金浮濫，所有金融市場均同步受惠，又以股市成長潛力最大，資金行情使本益比（PE）、股價淨值比（PB）等評價方法均失效。

再者，隨著能源政策、實質投資、競爭力思維取代區域整合、多角化方向，台灣掌握重要關鍵技術、科技人力強大、國際大廠夥伴關係，加上政府經濟政策正確，中國大陸吸金效應褪色、經濟發展政策改變，將帶動台商持續回流台灣投資。

而台股整體市值仍小於蘋果單一公司市值，台灣由於防疫成效佳，使台股成為亞洲新興市場輪動指標。在全球資金持續湧入下，外資圈持續調升台股高點、對台股展望樂觀，群益預期台股今年上漲約2成，明年因經濟展望優於今年，台股再上漲15～20％堪稱合理。

群益預期，台股年線約13000點附近為長期支撐，也是多頭最重要防線，重大利空後的低點變成中長期投資買點。最大風險仍是美股科技股，若美股未崩跌，則台股不會自己暴跌，明年美股的主要變數包括疫情與疫苗、增稅議題及五大科技股FAAMG分拆議題等。

群益指出，台股今年市值雖大幅成長，但觀察主要個股200檔股價表現，有124檔不如指數漲幅、62檔逆勢下跌，顯示並非每個投資人都開心賺大錢，建議應調整散戶價差思維、聚焦績優股與強勢股，不可以隨便買、不要賣。

對於明年台股投資策略，群益提出指數放兩旁、個股擺中間，投資心理學主導市場消長、春夏秋冬各有好景色等3點建議。首先，台積電今年權重超過30％，股價漲跌幾乎直接控制指數，明年資金行情擴散，非權值股及櫃買個股完全不影響指數、亦相對不受指數影響。

其次，台股呈現市場領先基本面1～2季，利多與利多大多已反應在股價波動內，注意高檔利多鈍化、低檔利空鈍化更為重要。最後，由於環境多變，長期投資以每季為標準，可利用企業季報公布及法說會界定季度，逐季調整適度修正投資策略。

群益指出，明年首季台股2月春節封關牽動投資信心，而拜登1月20日就職美國總統、展開百日新政計畫，包括疫苗與疫情控制、紓困計畫、經濟政策、葉倫的財政部與鮑爾的聯準會互動，將成為市場關注焦點。

(時報資訊)