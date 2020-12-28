由紡織轉型至運動休閒娛樂產業的大魯閣(1432)今舉行法說會，大魯閣目前營據點購物中心2家、遊戲愛樂園18家、棒壘球打擊場14家、保齡球館4家、卡丁車場1家、滑輪場1家。大魯閣目前的2大營收核心為商場和運動休閒；商場的2個購物中心營業據點包括:台中新時代和新竹湳雅廣場；至於運動休閒則有：棒球打擊場，保齡球館，卡丁車場和健身房。2大事業群營收比在今年前11月近9成。總經理謝國棟表示，若明年疫情受控，樂觀預期營收年增上看2成。

大魯閣今年經過減資後，資本額降到7.5億元。董事長為林曼麗，總經理為謝國棟。今年11月和12月可能會有小幅虧損，全年希望能損益兩平。展望明年獲利回歸本業，各事業部明年前景樂觀，疫情仍是影響營收及獲利的變數。

大魯閣今年陸續完成出售大魯閣開發 (高雄大魯閣草衙道) 股權予新光三越，也出售鈴鹿賽道樂園主要營運資產給大魯閣開發，並出售上海基創股權，將對上海基創的持股降低至3成左右，藉由多項調整，更專注運動休閒本業經營。

大魯閣強調，第三季起營收穩定成長，本業獲利已轉正，7月每股盈餘0.093元，8月每股盈餘0.053元，加上出售鈴鹿賽道樂園於9月完成點交，將認列處分利益約6000萬元。第三季單季EPS為0.65元，前3季EPS為0.01元。

大魯閣近年來積極整理整頓旗下事業體，持續聚焦在體驗型商場及核心的運動休閒事業。目前大魯閣有4大事業部，分別為新創事業部，親子事業部，運動休閒事業部及商場事業部等。今年前11月商場事業部營收占比46%，運動休閒事業部營收占比43%，而親子事業部營收占比11%。今年新子事業部受疫情影響較去年有較大幅衰退。

至於百分百持有的大魯閣建設未來發展方向：將以雙北都市更新為開發重點，並以多角化與業界結盟，導入人文、休閒及健康到住宅為經營理念。投資項目：(1)轉投資八領觀光事業股份有限公司，經營『陽明山美國渡假村』。(2)參與雙北土地都更案。

明年新竹湳雅廣場店會新增岩盤浴營業項目，預計2021年3月開幕。岩盤浴類似健身房，以單次票券為主，3小時約500~600元，初步是規畫24小時營運。

(時報資訊)