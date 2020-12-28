房屋都更通常都能讓屋主賺進一筆，不過仗著地理位置優勢不肯搬遷的「釘子戶」也時有所聞，一名釘子戶竟獅子大開口向建商要求近13億，最後雙方談判破局，釘子戶悲慘下場曝光。

根據大陸媒體報導，一名住在大陸廣東深圳的釘子戶，2002年建商在進行都更計畫時拒絕搬遷，甚至還要求3億元人民幣（約12.9億新台幣）的拆遷費加補償金。建商當時承諾當地居民，每戶給予100萬人民幣（約453萬新台幣），多數居民都願意配合搬走，只有這間三層樓的釘子戶堅持不搬。

屋主自認所處位置優越，且對於建商開出的補償價碼也不滿意，雙方曾進行多次協調，建商一度對該戶人家開出1000萬人民幣（約4530萬新台幣）的補償金，但屋主仍斷然拒絕，認為應該把未來的增值也算進去，竟開出3億元人民幣（約12.9億新台幣）的價碼，最後協調未果，建商只好直接「忽略」這間釘子戶。

如今10多年過去，有人把都更後的照片貼在微博，從照片中可見，釘子戶的周圍都已經開發完畢，成為高級住宅區，唯獨這間「釘子戶」殘破不堪，形成強烈對比，非但沒拿到一毛錢，還被多棟高樓包圍，被網友形容是「最牛釘子戶」。有房仲業者表示，屋主若接受建商當時開出1000萬人民幣（約4530萬新台幣）的補償金，不但可以換購舒適新家，而且價格搞不好已經翻好幾倍。

開價2億不賣 新建大樓包釘子戶

(中時新聞網)