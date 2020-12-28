◎本土零確診破功 台北101跨年派對取消

歐美二波疫情嚴峻，英國變種病毒快速傳播威脅下，全台防疫再進入緊繃期；在中央疫情流行指揮中心祭出跨年活動全程戴口罩、不得飲食等措施後，陸續有台北101跨年煙火高空派對取消，新光三越信義店跨年市集與跨年派對亦決定取消不辦。

◎台南六甲落羽松變裝 賞紅季明年1月登場

氣溫持續下降，跨年時將迎來最凍的冷氣團，台南市六甲區林鳳營一帶的落羽松林也加快變色染紅的腳步，陸續換上新妝，漸層色彩搭配牧場背景及遠山景象，別有一番風貌，吸引不少民眾前來欣賞及拍照打卡，六甲區公所明年1月將舉辦落羽松季活動，現在正準備栽種波斯菊花海，但也有眼尖遊客發現，靠近省道旁的落羽松林，不少樹木還沒變色就已枯萎，有點殺風景。

◎恐怖幼兒園長期虐童 負責人判刑3年10月

多年前加盟「快樂瑪麗安」南海分校的長欣補習班，負責人林漢凌、女老師劉蕓德、金智儀3人被控長期凌虐梁姓男童，不僅體罰、毆打，還逼吃發霉點心。台北地院今依妨害幼童發育等罪分別判林、劉、金3年10月、6月、6月徒刑，劉、金得易科罰金，金則獲緩刑4年，須服90小時義務勞務，可上訴。

◎Makiyo眭澔平開新節目 喊話小豬當來賓

眭澔平、Makiyo主持網路新節目《怪奇學園》，28日舉行記者會，Makiyo透露兩人合作是「羅姊」羅霈穎促成，原來眭澔平看到羅霈穎後事出現飛蛾的報導，好奇閱讀才發現Makiyo許願跟自己一起主持都市怪奇節目，因而促成這段合作，她直喊：「感謝羅姊。」她的好友小S、黑人與范范夫妻也送上祝福影片，范范更第一個表示想當節目來賓。

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(中時新聞網)