罹患新冠肺炎的患者除了會失去嗅覺與味覺，現在更有多名患者指出，嗅覺、味覺恢復後卻異常，食物味道全部走調，有些人瘋狂聞到魚腥味，有些人莫名聞到燒焦味，也有人總是一天到晚聞到自己的汗臭味，搞得自己神經兮兮，醫生指出，看起來年輕人及醫護人員患者最常發生這種狀況。

部分新冠患者出現「嗅覺倒錯」（parosmia）症狀。

綜合英國《太陽報》（The Sun）、《地鐵報》（Metro）報導，許多人罹患新冠肺炎後，症狀久久無法根除，這些人的狀況俗稱為「新冠長期症狀」（long COVID），現在愈來愈多患者現身說法，指出自己嗅覺、味覺異常，常常聞到詭異難聞的味道，吃東西時味如嚼蠟。

英國耳鼻喉外科醫師庫瑪（Nirmal Kumar）指出，這種「非常奇怪」的症狀稱為「嗅覺倒錯」（parosmia）。

庫瑪是今年3月率先將「味覺喪失」（anosmia）列為罹患新冠肺炎指標的醫生之一，他說至今治療了數千名長期味覺喪失的新冠案例，部分恢復嗅覺的患者反而出現「嗅覺倒錯」的狀況。他說最近才治療2名患者，其中一人現在只聞得到魚腥味，另一人反應經常聞到燒焦味，但是附近並沒有任何人在燒東西。

上述2個例子都是醫護人員，庫瑪說「嗅覺倒錯」的狀況看起來主要好發於年輕人及醫護人員身上，因為他們在醫院中接觸到病毒。

庫瑪說，他們將新冠病毒稱為「親神經組織性病毒」（neurotropic virus），他說這代表病毒正在影響鼻子頂端的神經，就像神經系統突然受到衝擊，這些神經無法發揮作用。

44歲住在肯特郡的高薇爾（Sarah Govier）今年5月確診，她就像多數人一樣瞬間失去嗅覺與味覺，6周後她的嗅覺與味覺回來了，不過出現了新問題，幾乎所有食物聞起來都像腐敗的味道，她說肉的味道就像肥皂和香水，薄荷味的牙膏聞起來像汽油，咖啡有一股汽車廢氣的臭味，大蒜和洋蔥就像溼答答的狗及一灘死水的混合氣味。

她也對汗臭味及尿騷味特別敏感，這些氣味對她來說比染疫前更臭。她說以前送小孩去上學時，她都不會注意到自己的汗味，但是現在衣服上的汗味聞起來就像腐爛的白菜。「我經常聞自己，然後問別人自己是不是很臭」，「當你經常能聞到自己的味道時，你真的會變得疑神疑鬼。」

居住在倫敦的薩維斯基（Daniel Saveski）表示自己3月染疫後就失去味覺與嗅覺2周，之後「嗅覺倒錯」的狀況就一直持續到現在，他說垃圾桶現在聞起來都像是正在燃燒般的硫磺味，有時候還會變成烤吐司味。

「嗅覺倒錯」影響了許多人的生活，高薇爾說她因為幾乎吃不下東西而瘦了不少。

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文章來源：Woman says Covid distorted her senses and now things smell like urine or taste like petrol
文章來源：COD AWFUL Long Covid sufferers report strong smell of fish and urine among sickening symptoms of virus

(中時新聞網)

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