中天娛樂台29日起將播出懸疑神劇《檢法男女2》，延續上一季檢察官與法醫的特殊題材，第二季劇情更緊湊，口碑一路上揚，收視率也更勝第一季，而除了原班人馬出演以外，還加入生力軍魯敏宇，作為第2季的靈魂要角，詮釋精神分裂殺人魔角色的他牽動故事走向發展，高顏值神演技，也讓剛退伍的魯敏宇成功轉型為演技派演員！

身高185公分的魯敏宇具備歌手、演員、模特兒等多重身分，高挑身材和精緻五官，讓他被稱「美過女人的男演員」，退伍後接演《檢法男女2》，精湛演技獲得認可；暌違了4年再次回歸演員身分，魯敏宇直言，最難以接受的還是自己變成「哥」字輩這件事，他坦言，入伍前每次進劇組，都是「忙內」（意指年紀最小）擔當，沒想到退伍後重拾演員身分，台前幕後都有不少人喊他「敏宇哥」或前輩，現在也開始幫劇組人員買東西了，讓他大呼難以接受！

魯敏宇在《檢法男女2》中以中長髮造型詮釋急診醫師莊哲及其另一人格K醫生。(中天娛樂台提供)

魯敏宇在《檢法男女2》中詮釋急診醫師莊哲及其另一人格K醫生。(中天娛樂台提供)

魯敏宇自曝退伍後在愛情題材和《檢法男女2》的劇本上考慮許久，向周遭朋友尋求建議後，為了突破自我並精進演技，加上服兵役期間就是《檢法男女》的戲迷而答應接演，「退伍後能和優秀的前輩們合作，真是很開心也很緊張！」聊到拍戲過程，他表示，和鄭在詠對戲時太緊張狂吃NG，加上鄭在詠戲裡面的角色經常生氣砲轟別人，他NG時總擔心前輩是否在生氣，沒想到鄭在詠反過來鼓勵他：「沒關係，我們一開始都是這樣，繼續努力就好！」讓魯敏宇大受感動，特別感謝鄭在詠的鼓勵和照顧！

魯敏宇在《檢法男女2》中跳脫花美男形象，以中長髮造型詮釋一絲不苟、高冷理性的急診醫學科及創傷外科專家莊哲及其另一人格變態殺人魔K醫生，魯敏宇透露，為了演好殺人魔角色，強迫自己做功課，每天至少收看3、4部神經病變態或殺人魔相關的作品，他苦笑說：「因為看得太多，已經到了就算看到殘忍的場面時也變得麻木沒有感覺的程度。」中天娛樂台39頻道12月29日（二）起，每週一至週五晚間10點播出《檢法男女2》。

(中時 )