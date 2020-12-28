精障殺人問題一直是社會矚目焦點，司法院今通過修法，未來偵查中檢察官可向法官聲請、判決前法官也可裁定監獲，且不須要等到判決定讞，未來法官可以裁定先執行判決監護，以落實社會安全網保障。

以逆子弒母斷頭案為例，如果立法院審查順利通過司法院的修法草案，未來法官就算逆轉判無罪，讓被告交保，檢察官也可以直接聲請，或由法官依職權裁定，先行緊急監護，如果一二審判決監護，也可先行執行。

(中時 )