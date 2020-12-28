免判決定讞 法官可裁定先監護 17:142020/12/28 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 司法院刑事廳長（圖左）與發言人。（圖／林偉信攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 精障殺人問題一直是社會矚目焦點，司法院今通過修法，未來偵查中檢察官可向法官聲請、判決前法官也可裁定監獲，且不須要等到判決定讞，未來法官可以裁定先執行判決監護，以落實社會安全網保障。 以逆子弒母斷頭案為例，如果立法院審查順利通過司法院的修法草案，未來法官就算逆轉判無罪，讓被告交保，檢察官也可以直接聲請，或由法官依職權裁定，先行緊急監護，如果一二審判決監護，也可先行執行。 3度試管產程險沒命 丈夫竟負心只想對女同事「咬ㄋㄋ」 喪失議員資格 陸月嬌嘆：沒辦法的事 (中時 ) #判決 #監護 #法官 #裁定 #定讞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 報關行黑洞1／海外包裹實名制竟成走私大漏洞 地方媽媽糾團買口罩慘變人頭 07:392020/12/28 社會 大法官釋憲後 黨產會爭訟案重啟審理 09:142020/12/28 政治 中共與解放軍出版品來台先送審 李永得：展現民主防禦機制 16:382020/12/28 政治 胡宇威回診過關樂腳傷免開刀 04:102020/12/28 娛樂新聞 基隆警愛上應召店老闆娘 洩情資還幫經營遭重判 11:052020/12/28 社會 三星推出智慧聯網螢幕M7／M5免接電腦 娛樂辦公一手包 13:262020/12/28 科技 報關行黑洞2／報關行趁團購口罩誆騙個資 師奶成電子煙大亨瘋狂進貨 07:392020/12/28 社會 北港鎮長蕭永義涉收賄遭起訴 法院裁定羈押 15:302020/12/28 社會 報關行黑洞3／少婦個資10報關行「共享」 民眾去電問還被嗆「講話客氣點」 07:392020/12/28 社會 民進黨越來越誇張 他想起韓這句話 不禁感嘆：先知 09:012020/12/28 政治 大學讀啥最省錢 內行激推免學費2選項：畢業即就業 08:172020/12/28 搜奇 社會熱門新聞 王應傑兒子王怡中心肌梗塞 裝葉克膜搶救無效過世 享年39歲 - 社會 上億迎娶車隊現雲林街頭 婚禮像跨年原來是他娶媳婦 - 社會 女大生遭同學精液射滿身 控訴學校掩飾 校方澄清沒有偏袒 - 社會 癡情男怨交往3個月撒160萬「沒上床」 身分遭起底真相逆轉 - 社會 雞排妹抽脂整形爭議懶人包 醫美診所提告妨礙名譽求償300萬 - 地方 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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