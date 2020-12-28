英國傳出新冠變種病毒後，不僅歐洲已有多個國家下達禁航令，亞洲也有多國陸續跟進，但仍然發現境內已有變種病毒的蹤跡，而台灣上周僅祭出航班減半、入境需集中檢疫的手段，中央流行疫情指揮中心也遭受外界質疑，為何不比照當初武漢爆發疫情時全面對英國斷航？衛福部長陳時中今天反問：為何要禁？強調鎖國是當地醫療量能不足才會有的做法。

陳時中指出，現在英國變種病毒的傳染性增高，除整個歐洲都已有病例外，亞洲的日本、韓國也都有，若按照這種邏輯來封鎖，台灣幾乎都要鎖國，要思考的是有沒有這樣做的必要，若最後台灣仍守不住，只好與其他國一樣祭出鎖國措施。

陳時中強調，台灣有很好的集中檢疫所，管理也相當優良，從來沒有爆發逃脫、群聚感染的事件，因此有這樣的堡壘在，為何需要鎖國？

至於部分國家為何急著鎖國？陳時中指出因為他們的疫情比台灣嚴重非常多，因此不管在醫療量能還是防疫上都擔不起這樣的任務，台灣則是因為準備得宜，不管是醫療量能還是集中檢疫所，所以能夠不用鎖國也達到一樣的防疫效果。

(中時 )