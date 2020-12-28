韋禮安日前拍攝新歌MV。（耀聲音樂提供）

韋禮安日前拍攝新歌MV。（耀聲音樂提供）

韋禮安日前拍攝新歌〈請你嫁給我〉MV，劇情安排許多情侶間浪漫情節，包括骨牌慶生、重要節日的燭光晚餐、一同看球賽的驚喜之吻等，由韋禮安化身蛋糕師，帶領大家漫步其中；MV拍攝當天他身體突傳不適，發燒嚇壞眾人，當時正值他的演唱會前夕，令身旁同仁十分緊張，不敢輕忽的他火速就醫，所幸未影響後續演出。

這首為影集《戒指流浪記》打造超甜片頭曲〈請你嫁給我〉，《戒指流浪記》劇情講述一枚遺失的戒指，曲折離奇的流浪在七個寂寞的陌生人間，韋禮安在為該劇量打造主題曲時，剛好是他專輯宣傳期最忙碌的時刻，在快速閱讀完劇本後，立刻寫下該曲，為劇情完美助攻。他先前在演唱會首唱這首歌，洗腦旋律立刻吸引全場粉絲合唱，數位上架也衝出好成績，韋禮安笑說：「壓力真的可以激發我的潛能，但還是要讓我保持一點彈性。」

韋禮安日前剛在台北流行音樂一連舉辦二場「而立之後」演唱會，會後慶功宴上他表示演出結束希望能好好休息三天，但最後他僅短暫休息兩天就重返工作崗位，連跑多場活動，並為即將到來的高雄「2021跨百光年」跨年晚會做準備，期盼陪伴大家一起迎接2021的到來；今年世界各地飽受新冠肺炎肆虐，唯獨台灣還能舉辦演出，且韋禮安的邀約工作滿檔，他開心直言：「有歌可唱，有班可上，心存感恩。」

(中時 )