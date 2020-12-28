為因應長照2.0上路，新北市衛生局與鶯歌陶瓷博物館合作，在2019年推出「復能小旅行」計畫，結合基金會、職能治療所等機構，帶著身障長者到陶博館旅行，並針對長者復能需求設計符合五感開發、認知訓練的遊戲、手作課，讓長者重拾信心。衛福部國民健康署近期舉辦「台灣健康城市暨高齡友善城市」頒獎，陶博館從323件成果作品中脫穎而出，獲得不老獎肯定。

「希望失能長者不用侷限在醫療院所治療，而是能走入社區，與社會接觸！」衛生局專門委員陳玉澤表示，新北市是全國第一個實施復能小旅行的縣市，失能長者日常生活多是往返醫院、住家居多，許多人漸漸對治療、復健失去信心，因此才想出該計畫，結合「社會處方」的概念，與陶博館、長照管理單位合作，規畫屬於失能長者和家屬的旅行，達到家庭凝聚、消除長者孤獨的目的。

負責長者照護的弘道老人基金會表示，失能長者除了需要接受健康照顧，他們的情緒也需要關心，因為身體失能的關係，許多長者與家屬的話題只圍繞在生活照顧，復能小旅行除了讓長者有了復健的動力，也可維繫親屬關係。像是患有退化性關節炎、腰椎椎間盤突出的68歲黃阿姨原本自信心不足，對治療也沒有動力，但參加復能小旅行後，終於鼓起勇氣做手術，目前已慢慢康復，也漸漸打開心胸願意踏出戶外，與家人一同旅行。

陶博館長吳秀慈表示，今年來陶博館參與復能小旅行的長者已有44人，長者來陶博館製陶可訓練手部的靈活度，再加上職能治療師、物理治療師的合作，使陶博館變身為復能旅遊地點，非常有意義。

陳玉澤補充，復能小旅行能獲得國健署不老獎是很大的肯定，目前雖然仍在試辦當中，但計畫可行性目前沒問題，明年就會開始與新北市各大長照管理單位合作推廣，而該計畫經費將從長照照顧計畫中撥出，長者唯一需要自費的項目就是交通費用，因為長照2.0項目只補助往返醫療院所的交通費，未來也希望中央開放這部分的補助，讓失能長者不只在院所治療，而是能與社區做連結。

(中時 )