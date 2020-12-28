萬海航運3,055箱（20呎櫃）系列第三艘新造船「如春輪」（WAN HAI 323）於12月26日首航蛇口港。目前亞洲區間艙位需求暢旺，航商面臨碼頭壅塞、船期延誤的困境，萬海航運特別將新造船「如春輪」配置於韓國/星馬航線航，提供客戶準點且優質的服務。

「如春輪」為萬海航運委由日本聯合造船公司吳船廠建造之3,055箱系列貨櫃輪的第三艘，船舶全長203.5公尺，滿載吃水深11.5公尺，載重噸位37,160噸，航速21.6節。此系列船舶採用新型主機，配備高效率俥葉、節能舵球及船艉導流板，有效提升航行性能，並達到環保目標，提升船隊績效。

這一系列船舶，榮獲「智能船舶」（Smart Ship Notation）認證，透過智能船舶系統建置，利用各項監控系統及通訊設備蒐集船舶航行數據及船舶設備運作情形，強化船舶安全管理，為客戶打造安全的貨櫃運輸服務。

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