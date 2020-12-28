國民黨在立法院為凸顯團結及統合戰力，黨中央特設計潮T及外套，在立法院與民進黨對抗時穿上，黨籍立委視為「戰袍」，展現國民黨團結及組織動員力。台中市議會國民黨團今年底特為黨籍議員設計一件深藍色的外套，並車上各自名牌，作為黨團組織動員時的統一服裝展現新戰力。

台中市議會國民黨團為展現團結氣勢，去年底總統大選時就送給黨籍市議員一件草綠色，宛如空軍飛行員的「台中艦隊」外套，於重大造勢活動場合上穿；因該外套適合寒流來襲時穿，氣溫回升穿起來有點不透氣，一般女議員穿的機會較少，男議員也偶而才穿。

國民黨團今年底特再送給每位議員一件深藍色的外套，外觀依然類似空軍外套，穿起來比「台中艦隊」草綠色的外套搶眼，讓黨團男女議員都覺得很滿意；男議員認為穿起來「英挺帥氣」，女議員也覺得「好搭」，適合在平常黨團動員時，透過整齊的服裝，展現國民黨團的戰鬥力。

國民黨團書記長陳政顯指出，黨團最早有件外套沒那麼透氣，議員建議今年再做一件較透氣、好穿，看起來又英挺的外套；其中背章及名牌都由好朋友免費設計；雖然國民黨團已經很團結，但希望以後有重大活動時，黨團議員的服裝都能夠整齊畫一，展現黨團組織動員統合戰力。

(中時 )