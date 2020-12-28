台南市鹽水區一間廢棄家具工廠堆置大量泡棉，27日晚間不明原因起火燃燒，由於都是易燃物，火勢一發不可收拾，300坪鐵皮屋廠房沒多久就全面燃燒，濃煙隨著風勢飄散，南市消防局出動多梯次32部消防車、近百名警義消輪番上陣，直到28日上午9時許才完全撲滅火勢，累得眾人人仰馬翻，消防局火調科初步勘察後，並未完全排除有人為縱火的可能性，將再深入調查。

這場工廠大火發生在鹽水區三明里桐寮，原址是廢棄的家具工廠，不知為何卻堆置大量泡棉，南市消防局據報後第一時間就派遣鹽水、新營、柳營、下營等分隊前往，10分鐘內抵達時現場無人，而廠房已經全面燃燒，火光沖天，濃煙不停往上竄，在暗夜裡連2公里外都可見火煙。

台南市鹽水區27日深夜的工廠火警，因堆積的泡棉延燒，火勢將近12小時才完全撲滅，南市府環保局也一度發出空汙警報，呼籲周邊民眾緊閉門窗避免出門。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

奇美食品出動熱食餐車，讓現場救災人員能有熱食可吃。（南市府消防局提供／莊曜聰台南傳真）

泡棉燃燒冒出大量黑煙，還因風勢助長，直往鄰近下風處飄散，南市府環保局也派員監控，並發布空汙事件通報，呼籲鹽水、佳里、麻豆、七股、安南、西港等區的居民緊閉門窗不要外出，並戴好口罩防護，後續視汙染狀況，將對業者開出罰單。

這場大火燒了將近12個小時，由於現場位置偏僻，缺乏水源，消防局調派水箱車輪流加水前往支援，也出動怪手清理現場避免火勢悶燒，從深夜一直忙到昨天上午，百名義消分梯次輪番上陣，才把火勢完全撲滅，奇美食品也出動熱食餐車，讓現場救災人員能有熱食可吃。

面對已經燒成廢墟般的火場，陳姓屋主粗估財損約為50萬元，消防局火調科勘察現場，試圖找出起火點，並帶回跡證做進一步分析，尚未排除人為縱火的可能性。

(中時 )