每個人擁有不同的命運，有些人相貌平平但一生順遂，有些人卻是苦命花，人美但活得很辛苦。星座運勢網站「星座喲」點名以下3個星座的女人，通常都有不錯的顏值，但卻逃不過勞碌命，常常吃苦。

▍1.巨蟹座

巨蟹座通常都有不錯的顏值，卻沒有享福的命，他們心思細膩，性格浪漫，如果遇到可以依賴的對象，會不顧一切的付出，不求回報。婚後的生活壓力會讓巨蟹認清現實，努力打拚，年輕時努力工作，年老愛瞎操心，依然整天忙碌。巨蟹女都有勞碌命的特質，就算嫁給懶惰的對象也不抱怨，會擔起家庭重任，但是就算如此也不會換來老公的疼愛，內心總是感到很孤單。

▍2.摩羯座

摩羯女雖然長得好看，但逃不過勞碌命，因為他們是工作狂，對賺錢很有熱情，把工作當做興趣，為了達成目標，常常犧牲自己的休息時間，而且一直到他們老了也是如此。摩羯女一生都很努力，婚後會更努力工作，在中老年後會事業有成、發光發熱，成就甚至超過很多男人，但他們在閒暇時也都把時間拿來照顧家人，無法享受生活，非常辛苦。

▍3.處女座

處女座因為追求完美的個性，很容易就有勞碌命，他們對自己要求很嚴格，這輩子都在為了錢奔波，幸好這些付出都有獲得回報。處女座工作時注重細節，就算是交代給別人做的事，也會再三檢查，只要有不滿意的地方，甚至會親手重做。處女座的女人很會打扮，外表溫柔美麗，心志堅定，就算遇到困難也不退縮，但因為好強的個性，一生常常吃苦，若能看開一點就會比較輕鬆。

(中時新聞網)