台中一名24歲男子，日前在臉書社團「爆廢公社」吐苦水，與交友軟體認識的女友交往3個月以來，在對方身上豪撒160萬，結果換得一場空，連上床都沒有，文章在網路上掀起熱議，認為男子實在有夠盤，不過有資深員警發現，男子黑歷史也是不惶多讓。

男子表示自己是禮儀師，同時也開了3間公司，透過網路認識住在嘉義的女子，第一次約會女子就要求他買名牌精品鞋送她，之後追求過程中，不乏送出各種名牌奢侈品，像是潘朵拉手鍊（PANDORA）、LV手環、愛馬仕（Hermès）項鍊、iphone12手機等昂貴精品。

追求過程中女子曾透露，前任劈腿又借錢，遭遇很可憐，讓男子心生保護慾，不只送禮物不手軟，出門約會也是吃大餐，其中一次與女子媽媽一起吃高級鐵板燒，更是花了3萬2千元，兩人出門一次至少花5、6萬，即使付出這麼多間金錢，兩人卻沒有發生過性關係。

男子遭遇讓許多人同情，不過根據《ETtoday新聞雲》報導，一名員警認出男子身分，透露他其實是詐騙集團首腦，過去就曾用類似手法騙錢，不法獲利高達千萬，身上背的官司也還在審理，認為這篇「癡情」文章，可能只是編出來的故事，營造有錢又專情的形象，賺取不法利益。

(中時新聞網)