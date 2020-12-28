疫苗成果露曙光，市場對全球景氣復甦產生期待，預期廣泛接種後，將大幅降低新冠疫情的傷害，面對後疫情時代，亞洲經濟成長動能最強勁，經濟持續穩定復甦，大陸製造業PMI衝高，市場對亞洲經濟正向解讀，有利把握亞高收債投資潛力，掌握穩健收息機會。

聯邦永騰亞洲高收益債券基金經理人余政民指出，各國防疫措施逐漸成熟、疫苗進展順利，有助於景氣復甦，因此IMF對於明年各地區之景氣預期轉趨正面，2021年全球經濟成長率上修至5.2％。亞洲地區跌少彈多最具成長潛力，將成為眾所矚目的投資焦點，2020年全球經濟受疫情衝擊，相較歐洲、北美洲與南美洲地區經濟成長率大幅下跌，亞洲地區經濟成長率僅下滑至-2.3％，主要受惠疫情掌控得宜，且預期2021年亞洲地區經濟成長率有望達到6.7％，遠遠超過歐洲4.7％、北美洲3.3％。

余政民指出，現階段聚焦亞洲高收益債更有利，從利差評價面來看，5月之後債券利差已快速收斂，除亞洲高收益債利差尚有750個基本點，遠高於過去五年平均516個基本點外，其他如新興市場債、亞洲投等債券利差皆已來到今年最低點，僅308、159個基本點。

從債券評級來看，降評高峰已過，BB～B級債券將更受青睞，隨著經濟逐漸復甦，未來將有機會獲得調升信用評級，建議可擇機加碼債務風險即將改善的亞洲高收益債，聚焦經濟復甦下獲得調升信評（Rising Star）企業。

亞高收債因經濟環境佳、利差收斂空間大等優勢，在當前低利環境下將成為一大投資主力。余政民認為，選擇營運穩定、有機會調升信評、長線投資價值浮現的亞洲地區企業，更有利於獲取穩定息收，後續表現值得關注。

(工商 )