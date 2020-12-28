台股封關前攻勢不減，開高收紅並再創新高點，出口商年終拋匯需求續進場，激勵新台幣盤中升抵28.101元、續創23年半新高，但尾盤央行力守28.5元防線，終場收在28.525元兌1美元的一周新高，升值1.8分，上演股匯雙漲，台北外匯經紀公司成交量12.18億美元。
外匯交易員指出，國際上耶誕節假期持續中，金融市場還沒有啟動新年度行情，台股內資力挺下，攻勢仍顯強勁，收盤大漲151點，並再站上新高14,483點，外資擴大買超129億元，且出口商年終拋匯需求仍在進場，新台幣升勢不減。但央行尾盤力守近日重建的28.5元防線，大幅作價阻升態度未變。
外匯交易員認為，31日股匯市即將封關，預料外資大多會等2021年開紅盤後，再啟動一波匯入大幅加碼，預料新台幣年底前相對持穩，除非央行又意外放手，否則應是小區間偏升整理格局居多，但也不排除盤中27元價位曇花一現的可能。
(工商 )
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