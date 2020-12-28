萊豬叩關倒數，卻爆發台灣豬貼紙亂象，滷肉飯業者「鬍鬚張」傳出販售含西班牙豬肉的紅麴燒肉便當，卻在店門口貼上「台灣豬識別標章」，引發爭議。根據一份最新網路民調顯示，認為店家貼台灣豬標章仍賣進口豬，嚴重影響標章公信力的網友有將近7成，更有超過5成網友對政府的審查機制常不滿意。

入口網站《YAHOO》以「店家貼台灣豬標章仍賣進口豬，對標章公信力有沒有影響？」為題進行網路投票，投票時間為今年12月28日至明年1月2日，截至下午5點20分為止，已1萬多名網友參加投票，結果顯示，認為影響很大的網友有68%，認為有些影響的有18.3%，覺得沒有影響的有7.5%，另外有6.2%網友沒明確表示意見。

對於店家使用進口豬，政府卻還發給標章，如何看待政府審核機制的部分，認為非常滿意的網友有3.4% ，還算滿意的有7.7%，不太滿意的有25.3% ，而非常不滿意的則高達55.5%，另外有8.1%網友沒明確表示意見。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

至於含萊克多巴胺的美國豬將開放進口，會不會調整食用豬肉或其製品的部分，表示會會減少食用量的網友有63.4% ，不變的則有21.8%，會增加食用量有5.4%，此外，有9.4%網有沒有明確表示意見。

(中時新聞網)