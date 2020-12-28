江太太說，他們生有四女一男，最大女兒六歲，最小兒子六個月。（盧金足攝）

江太太說，九月先生因機車撞壞，沒有代步工具，無法工作，失業在家，今天先生去工作後，慢慢有收入，生活會改善。（盧金足攝）

電視台主播房業涵（右）愛心送暖，今天送一台冰箱給江先生一家人。（盧金足攝）

台中市一名生了5名子女的江姓父親，在網路發文要賣嬰兒車，一台才200元引起關注。（盧金足攝）

台中市一名生了5名子女的江姓父親，在網路發文要賣嬰兒車，一台才200元引起關注，原來背後有洋蔥，為籌措孩子醫藥費，社會局表示，這家人是社會局服務個案，每月領有育兒津貼約9000元，台中行善團28日到宅送急難送助金，號召企業認養小孩，電視台一名房姓主播下午送來一台新冰箱，鼓勵這家人勇敢度過難關。

「感謝大家！」江太太說，她們住的六樓加蓋屋，沒有電梯，很多善心人士氣喘噓噓的走上來，很感動，先生一早也被好心網友載去汽車修配廠工作，也有人送米和物資來。

其中，東森電視主播房業涵下午親自送來一台大冰箱，台中行善團理事長柯朝枝、行善團長張茗富、行善團理事陳韋翔等人再度探訪，送來急難救助金，還號召企業界幫忙認養小孩。

江太太說，他們生有四女一男，最大女兒六歲，最小兒子六個月，今年九月先生因機車撞壞，沒有代步工具，無法工作，失業在家，目前還欠以前先生工作防水工程老闆借貸的錢，以及房租，先生去工作後，慢慢有收入，生活會改善。

張茗富說，還有來自桃園的民眾表示要捐贈一台機車給江先生，希望有了機車方便出門工作。

社會局表示，2018年因這家人父母不在家，讓小孩單獨在家，社工員才介入關心，目前案家每月領有育兒津貼約9000元，因爸爸工作不穩定影響收入，社工將協助申請急難救助，另外月底會發給案家7000多元家扶扶助金，並視案家狀況評估發放期。

台中市家庭暴力及性侵害防治中心主任侯淑茹指出，擁有5名子女的父親從九月失業，勞工局已介入協助父親就業，市府以協助父親穩定就業為主要方向。

台中市家庭暴力及性侵害防治中心指出，目前案家已有眾多資源湧入，感謝各界善心協助，目前仍有許多民眾表示要捐贈物資，找工作才是當務之急。

(中時 )