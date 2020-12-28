「晨間廚房」發起公益行動，號召全台消費者，從明年1月20日起，在全台450間晨間廚房分店，點購鍋燒全系列，每1碗就捐出10元作為孩童寒假期間的早午餐餐劵經費，全數捐贈給「家扶基金會」。（柯宗緯攝）

連鎖早餐店「晨間廚房」將成立20年，有鑑於弱勢孩童的需求，特別發起公益行動，號召全台消費者，從明年1月20日起，在全台450間晨間廚房分店，點購鍋燒全系列，每1碗就捐出10元作為孩童寒假期間的早午餐餐劵經費，全數捐贈給「家扶基金會」， 預計1.2萬名家扶兒受惠。

晨間廚房總經理邱明正表示，今年各行各業受到疫情的影響減少捐款，讓原本受扶助的家庭更為辛苦，三餐溫飽都成問題，晨間廚房多年來參與公益活動不遺餘力，這次也與家扶中心合作，希望提供1.2萬名兒童餐券，預計募得100萬元。

邱明正提到，由於寒假期間沒有營養午餐，屆時將提供面額70元的餐券給家扶兒，可以在全台450間晨間廚房分店做使用。

南高雄家扶中心主任郭淑美指出，晨間廚房是社區型早餐店，方便家扶兒不用離開社區，就能夠取得餐點，這次與業者合作，一起來守護孩子的健康，陪伴孩子成長。

(中時 )