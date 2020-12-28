氣象局稍早發布入冬以來首發低溫特報，周三(30)隨著寒流迅速南下，全台氣溫明顯下降，屆時局部地區有6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，氣象局也罕見召開抗寒會議，氣象局長鄭明典表示，上一次召開抗寒會議是2016年1月的霸王級寒流。

根據氣象局預報，隨著寒流在周三南下，各地氣溫驟降10度以上，此波寒流最低溫將出現在跨年夜至元旦期間，北台灣局部地區體感溫度甚至可達零度以下。

氣象局稍早發佈入冬以來第一發低溫特報，有16縣市有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，雖然不會有2016年1月的霸王級寒流那麼強，但提醒民眾仍要注意保暖。

氣象局目前正與各相關部會開會討論寒流因應措施，氣象局長鄭明典稍早也在臉書表示，「上一次這樣的會議就是2016年1月的寒流事件(霸王級寒流)。」

30日下午至31日白天低溫區域：

【黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下】

南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有10度以下氣溫發生的機率。

【橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下】

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

氣象局提醒民眾加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境。

(中時 )