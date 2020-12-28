科技與服務供應商博世（Bosch）宣布，加速發展靜態燃料電池，預計於2024年以固體氧化物燃料電池為基礎，開始全面生產分布式電力站，並與英國Ceres Power協議強化合作。博世計畫提升固態氧化物燃料電池（SOFC）系統至年產200兆瓦，將足以供應40萬人家庭用電。博世預計於班堡（Bamberg）、韋爾瑙（Wernau）和洪堡（Homburg）的廠房，及斯圖加特-費爾巴赫（Stuttgart-Feuerbach）和雷寧根（Renningen）的開發廠生產固定式燃料電池系統，並將於2024年前投資數億歐元。博世指出，將自己定位在電池和電池組領域，成為固定式燃料電池系統的供應商。SOFC科技預計的應用之一，是具有連網功能的小型分布式發電站，提供城市、工廠、貿易和商業、數據中心與電動車充電基礎設施使用。博世預估，分散式發電市場將在2030年達到200億歐元的產值。目前，博世已有250多名員工投入此一具潛力的新領域，較前一年增加150人。

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