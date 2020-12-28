中華郵政針對蘋果用戶，於23日更新手機「e動郵局」APP的iOS版，但出現了部分用戶出現訊息「無法完成憑證資訊存取作業」，用戶完全無法使用，且至28日仍有此問題，讓許多用戶紛紛表達此問題。

中華郵政主管28日說明，因為安全性考量，所以新版的「e動郵局」APP，提升了密碼加解密程式的強度，但出現過去使用憑證的用戶出現訊息無法使用，主要是手機內還有舊的憑證，或是轉用「郵保鑣」後，但仍有舊的憑證，因此出現無法使用的問題。

中華郵政說，發現此一問題後，立即更新「e動郵局」APP，但因蘋果於國外過聖誕節期間，因此暫時無法更新，可能還需要數天的時間審核，審核後，將會以最快速度，推出新版APP，屆時新、舊憑證都可相容，即可解決此問題。

但中華郵政強調，在新版APP尚未更新前，可能還需要數天時間，在這之前，建議客戶可以使用以下方法，首先是改用網路郵局或網路ATM，另外，也可移除APP後，重新安裝。

不過，移除APP後，重新安裝，需要留意必須重新設定，若遺忘使用者代號、密碼，要利用實體或網路ATM或臨櫃重新申請。

另外，若是藉由憑證轉帳的客戶，需要重新補發憑證，用戶可以利用網路ATM或是臨櫃重新補發。

(工商 )