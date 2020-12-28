台灣烘焙業每年商機至少600億元，統一(1216)每年烘焙事業營收約60億元，近年來積極加強布局烘焙事業領域，每年在超商銷售上億個麵包。統一麵包、土司類品項銷售常勝軍是旗下的「新感覺」因挾著白淨土司包裹不同種口味內餡，穩坐7-ELEVEN烘焙品類冠、亞軍寶座。看好超商輕食市場發展，新感覺明(29)將推出鮪魚風味夾心土司新品，預計在士林、大安、中山、中正與松山區域限定販售。

台灣輕食市場及創意料理商機潛力大，統一在日前推出瑞穗土司升級、晨光生土司上市，獲得不少好評，瑞穗鮮乳土司PREMIUM主打鮮乳界的生土司，頗受歡迎，每日限量在統一超(2912)北區特定門市販售。

另外，新感覺土司在超商平均每2秒就賣出一包，除了原有新感覺草莓夾心、花生夾心、可可夾心口味外，去(2019年)年推出「新感覺雞蛋沙拉」在超商輕食市場中占有一席之地。經過1年的測試，此次推出鮪魚風味夾心土司新品，統一對銷售抱持信心。

(時報資訊)