英國終於脫歐，與歐盟拉鋸了四年多的英國終於在聖誕節前達成「分手」協議，為計劃投資英國市場的人士掃清重大障礙，英鎊上周一度突破1.36美元（今早報1.3576美元）。中期來看，瑞銀財富管理投資總監辦公室保持看好英鎊及英國股票。

脫歐年讓今各英國資產承受不同程度的壓力，值得注意的是，這份長達1,246頁的新自由貿易協定只涵蓋貨物領域，儘管實施零關稅零配額，但雙方日後需要就海關證書印發及邊境檢查等程序作出調整。此外，對英國經濟舉足輕重的服務業並不在這份協定內，但雙方可以加入條款以防止業務中斷。

瑞銀財富管理投資總監辦公室認為抗疫限制短期對經濟的影響更大，但疫苗應有助於解除抗疫措施及經濟復甦。媒體報導，繼輝瑞/BioNTech疫苗後，英國下周一（4日）開始為國民接種注射阿斯利康/牛津大學疫苗，首批足夠200萬人使用，明年3月開展大規模接種。

瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，英國央行在2月召開貨幣政策會議時，經濟前景將有所改善，央行不用進一步放鬆政策。隨著疫情受控及英歐達成貿易談判，在美元走軟趨勢下，英鎊明年將進入1.40至1.43美元區間。

瑞銀財富管理投資總監辦公室保持偏好英國股票，其12個月歷史市盈率跟全球股票相比折讓20%，明年盈利增長卻接近40%。短期來說，針對國內市場的英股可能會跑贏國際業務比重較高的股票，因為前者對英國經濟敏感度更高，而海外收益將受到英鎊走強的負面影響。不過，當明年全球經濟加快復甦，這可能有利於企業的國際業務。

(時報資訊)