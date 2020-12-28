倫元投顧分析師陳學進表示，台股28日開高震盪走高，加權指數再創新高，終場上漲151.65點，漲幅1.06％，收在14,483.07點；櫃買指數亦同步上漲1.2點，漲幅0.66％，收在181.69點；三大法人進出方面，外資續買129.15億元，投信續買1.05億元，自營商續買31.71億元，惟外資法人於台指期賣超2,392口多單，累計淨空單部位為9,366口，心態轉趨謹慎保守。

雖新冠肺炎變種病毒仍持續肆虐，市場人人自危，惟多頭趨勢仍未改變，更在年底投信法人、集團作帳行情持續展開下，再配合內資火力全開、外資回補買盤加持，包括長榮、陽明、萬海、正德、新興、中櫃、裕民、四維航、華邦電、南亞科、晶豪科、十銓、怡利電、帝寶、宏致、麗清、裕隆、正達、茂矽、漢磊、永豐餘、華紙、榮成、正隆、敦泰、普誠、矽創、華容、立敦、研通、金居、友達、群創等，股價均表現凌厲。

個股方面，本周納入投資組合的陽明，11月賺贏過去十年、缺艙現況持續發酵導致運價飛漲，產業、基本及技術面均相對有利，只要量價不失控，預期後市仍有續漲機會可期。

展望後市，隨新冠疫苗問世，並於歐美開始施打後，將可望帶動更多產業與區域經濟的復甦，明年全球經濟更可望出現「V型」成長。其中，我國經濟復甦訊號明確，市調機構等紛紛預期明年國內經濟成長率可較今年近乎翻倍成長。就資金面而言，隨全球資金行情持續延燒、財政貨幣刺激齊發，顯見經濟、資金面仍相對有利，後市行情不容小覷。

(工商 )