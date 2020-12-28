運達投顧分析師洪任浚表示，外資持續放年假，不過台股加權指數在內資力拱下，再創歷史新高紀錄。觀察盤面，資金已轉向運輸族群與電子類股，上周最強勢的鋼鐵族群於高檔整理。操作方面，因類股間仍以輪漲輪動表態為主，在部分個股漲多後，資金將轉向基本面好轉、股價仍相對便宜之族群。

台股大盤突破歷史高點後，原先的壓力轉為支撐，且法人並未花費太大的資金量能，就能帶動股市上漲，可見籌碼面上仍相當穩定。不過，投資人仍須留意，元旦過後法人結束作帳時，將會是多空分歧之重要時刻，投資人應選擇成長性高之產業布局，才能規避可能回檔的風險。

個股方面，本周納入投資組合的尼克森，疫情帶動居家辦公需求暴增，MOSFET在缺貨下報價隨之上漲。

選股方面，原物料價格上漲所帶動的效應尚未完全反映，包括塑化、鋼鐵等族群，股價均在相對低檔。以二線塑化股為例，台達化受惠於ABS、PS系列產品報價持續走升，加上主要原料SM價格下跌，產生利差效應。大陸景氣快速復甦，帶動ABS產品需求成長，而SM產能預估將於2021年大增四成，利差效應可望持續至明年。台達化股價突破大量長黑高點後，價漲量縮、籌碼穩定，股價仍有續攻機會。

至於電子類股，快充及無線充電族群陸續有買盤進場，僑威受惠蘋果不再附贈5瓦充電器，帶動無線充電與快速充電需求增加，在高成長下，本益比及股價仍處低檔，25日長紅突破月線反壓，帶動月均線轉為上揚，投資人可於股價回測支撐之際布局。

(工商 )