大陸發改委和商務部28日聯合發布「鼓勵外商投資產業目錄（2020年版）」，增加呼吸機、ECMO、監護儀、PCR儀製造，在線教育、在線醫療、在線辦公系統開發與應用服務，第五代移動通訊技術研發與應用等；與2019年版相比增加127條、修改88條，自2021年1月27日起施行。

商務部網站刊登目錄指出，目錄繼續將製造業作為鼓勵外商投資的重點方向，根據引資補鏈、引資強鏈、引資擴鏈導向增加相關內容，並進一步鼓勵外資投向生產性服務業。

此次並同步發布新版「中西部地區外商投資優勢產業目錄」共755條，增加62條、修改37條。根據相關省（區、市）意見，助推區域開放型經濟發展和外向型產業集群。

在海南新增商貿、航運、金融、旅遊等相關條目，支持海南自由貿易港建設；在河南、陜西、廣西等省份新增醫療器械、防疫防護用品、原料藥生產等條目。

(工商 )