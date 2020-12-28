許書豪升格當人夫半年後，再宣布喜訊，以自身工作室「玩轉音樂」名義，斥資百萬推出全新EP《Nonstop》，回歸老闆兼歌手的雙重身分，除了擅長的音樂創作、製作、編曲、混音皆一手包辦，更一肩扛起視覺創意總監，包括設計、造型、MV等視覺創意起始的發想都親力親為。

許書豪日前約滿離開前東家「上行娛樂」，在出道第13年踏出唱片公司，對他來說不但不是「走出舒適圈」，反而是「回到自己的舒適圈」，「因為可以更自在地去做音樂，還有這幾年心態也漸漸轉變，以前覺得歌手要去想除了音樂本身以外的事情很煩，現在反而覺得是很應該的，自己創作出來的作品，除了音樂，本來就有屬於它的視覺、個性與色彩，如果能讓大家看到最原始的完整樣貌，會更有一致感！」前老闆陳威全也給予支持鼓勵，擔任「發片顧問」給他專業建議。

許書豪出道13年推出新EP。（玩轉音樂提供）

由於5年前獨立製作發行的經驗，加上廣大人脈，讓許書豪整張EP預算控制得宜在7位數內，他也感謝老婆擔任工作室的財務大臣和時間管理大師，讓他這次發片無後顧之憂，全心全力衝刺。不過他坦言，這次遇到最困難的事情就是行銷跟宣傳，「前期製作與作品本身即便有好的內容，但最後沒有讓大家聽見、看見的話也是白費，因此一開始覺得行銷跟宣傳這塊對我來說比較棘手！好在這幾年也累積了不少圈內、圈外的人才好友可以集思廣益一起討論。相比當年獨立發行這次真的覺得得心應手很多。」

回首13年音樂之路，問許書豪有無特別感謝的人事物？許書豪表示：「應該是一直在我電腦D槽的冷冰冰音樂編曲軟體，因為那些符號是這些年的夜晚最常陪伴我的，也是最熟悉的！有一次我盯著螢幕發呆半响，有感而發，便有了靈感想出整張EP的概念，所以要特別感謝『它』。」由於疫情影響，前半年工作量大幅銳減的許書豪，把這次的疫情當成是轉機，也讓自己按下暫停鍵，「剛好讓自己慢下腳步，對我來說也是一個轉折點，多了更多時間來整理自己，重新出發，或許也是另一個循環的開始」。

(中時 )