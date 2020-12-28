前國民黨主席朱立倫今（28）天前往輔仁大學，以「台灣何時能超越韓流？」為主題進行近2個小時演講，針對文化、藝術和影劇探討，未來將如何在經濟硬實力以及文化軟實力超越韓國，演講觀眾採預約登記制，吸引近200名大學生前往參加。

朱立倫在演講中提到，1999年韓國經濟近乎破產，卻在2003年反超台灣。台灣經濟最大的威脅是民粹主義氾濫，「只要民眾一反對，什麼事都不要做」、「只要民眾一抗爭，什麼事都不要做」，很多事情只要擋下就結束了。

朱接著提到，一例一休、年金改革皆是如此，年金改革中的勞保的問題最嚴重，但卻是先改革公保和軍保，只因為改革勞保會有選票反對；前瞻計劃是撒錢計劃，沒考慮到國家的未來和真正的需求，都用民粹來做決定。

而軍事方面，韓國擁有63萬大軍，役期從18到21個月，全世界軍事排名第7；而台灣的役期從2年逐漸改到現在僅剩4個月，只因每任總統都縮減兵役，目前總數已不到20萬，軍事排名21名，還略輸第20名的泰國。

演講中也提到美豬、牛議題，朱指出，當初馬政府時代也開放，當時就是利用台灣反對聲浪，開了兩個條件，一個是TIFA重談，第二個就是開放美簽，而這次政開放美豬和美牛，只換到尊嚴和軍售，而軍售還是需要付費購買；但韓國則是透過民意的壓力，答應美國後，透過民眾上街頭，把這個壓到談判桌上，關稅從40％降到0。

朱受訪時表示，台灣目前有許多面向需要改革、超越，，讓台灣經濟回到四小龍之首，讓全世界認識台灣。

(中時 )