彰化市公所迎接建縣300年，舉辦「彰化300～全民彩繪祈福燈籠」，開放名額有國小組500、國高中組500、大專社會組800，各組選出100名，作品將懸掛於彰化市公所所屬寺廟，祈福整年，報名自即日起至2021年1月15日。

彰化市公所為了創意燈陣出籠先暖身，邀請忠孝國小美術班、彰安美術班、彰化藝術高中美術班、長青大學及以藝術家黃茂松老師帶領的彰化婦女學苑學員等，還有各社區居民，大家一起同樂，現場並展示藝術家廖坤隆創意燈籠8件，將文化創意與傳統藝術相結合，重拾大家對傳統文化與花燈的印象。

林世賢表示，這次創作的主題包括：彰化地區人文歷史、風情元宵節慶、牛年生肖、彰化市古蹟、小吃、景點、農特產品等，燈籠是團圓的表徵，能將自己彩繪的燈籠掛在廟宇中，增添祈福的象徵，活動有別以往以發獎金的方式，入選者得以懸掛於彰化市所屬寺廟祈福一年，期能身體健康、心想事成，並獲得入選獎狀。

未入選者，也可懸掛於彰化扇形車庫及指定地點展覽，主辦單位為鼓勵大家的參與，只要繳回燈籠即贈送精美小禮物。希望透過全民彩繪祈福燈籠活動，來迎接彰化建縣、建城將滿300年，並一起感受這片土地300年來的記憶、感動與喜悅。

(中時 )