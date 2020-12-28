台南長榮大學校長李泳龍日前因校安問題引咎請辭，台南市長榮大學校友會與校友會全國總會28日發布聯合聲明指出，李校長將「安全」與「健康」列為校務發展主軸，事發後，更積極檢討、用心負責，因此發動連署，建請董事會慰留。

台南市長榮大學校友會祕書長葉一晃在聲明中指出，李泳龍校長在自省下，將「安全」與「健康」列為校務發展主軸，在校內具體執行區域安全、校園安全網、賃居安全、課外活動安全和差旅安全，讓師生在校園內享有最高規格的安全環境。此外，李校長也將「軍訓室」調整為「校園安全及應變中心」，納入原有駐衛警和夜間巡守員，並與警方及社區巡守隊共同合作，讓師生生活上更安全舒適。

葉一晃在聲明中強調，李泳龍校長此次負起責任、主動請辭，是教育良心的負責表現，校友會給予肯定。聯合聲明中也提到，十年磨一劍，李校長教育改革上的成就，是長榮大學的寶劍，面對未來不確定的環境，需要李校長的智慧及執行力，領導我們走向未來，因此校友會一同懇請董事會慰留李校長。

長榮大學祕書長管美燕則強調，校內也已針對相關人員懲處，其他則按照教育部指導處理。管美燕也說，學校目前正積極將校安中心改成常態性實體組織，除增聘人力，也增加AI人工智慧管理系統、車牌辨識系統，全面監控入校道路，保護師生安全。

(中時 )