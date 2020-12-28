遠東航空董事長張綱維被控掏空公司36億元等罪遭起訴，羈押期限至12月30日，台北地院23日開庭時，張哽咽表示老母親已經癌末，盼能以3500萬元交保，讓她陪母親過最後的日子。不過，合議庭今裁定張自30日起延押2個月。

張綱維被起訴後，法院認為他有逃亡之虞，且有脫產事實，裁定羈押，第一次羈押期屆滿前，法官考量張母病情惡化，有2名未成年子女要照顧，遠航飛機散落機場也需要張善後，且張部分認罪，不爭執起訴證據的證據能力，裁定8000萬元現金、2000萬元人保共1億元交保。

不過，張綱維當時稱只能籌到3000萬元，因此無法交保，羈押迄今。23日開庭時，張表示他為了遠航散盡家財，最後的8.5億也借了出去，父親在他小時候就罹癌過世，他又沒有兄弟姊妹，老母親只剩他一個親人，現在又癌末，希望能陪老母親最後的日子。

張的律師劉煌基當時也說，張與遠航簽和解書，不動產已拍定10億元，拍賣中物件經鑑價也值17億元，足以清償銀行及執行署欠款，北院民事執行處預計明年2月20日赴遠航強制執行，張必須出來處理財產，願意配合所有替代處分，希望法官同意張以3500萬元交保。

(中時 )