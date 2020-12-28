大陸部分地區「冥婚」習俗繁盛，加上男多女少，女屍奇貨可居，導致盜竊女屍案和殺女賣屍案頻傳。陝西省18歲女子陳甜甜（以下均為化名）出生後遭親生父母遺棄，在車站外被一對夫婦撿回家撫養，然而她患有先天腦性麻痺，養父母嫌撫養壓力大，竟決定殺害孩子，再把屍體賣給別人冥婚。

《鳳凰週刊》報導，案發時已滿18歲的陳甜甜襁褓中被父母遺棄，在火車站被陝西渭南的一對夫婦發現，決定把她帶回家撫養；2人將孩子撿回家後，才得知她患有先天腦性麻痺，不僅無法說話，且長年臥病在床，夫妻倆漸漸感到壓力龐大，最後在媒人的建議下，萌生了給陳甜甜配冥婚的想法。

養父母打定主意後，遂透過丁勝利等7位中間人聯繫上山西一戶人家；對方的21歲兒子車禍死亡，按照當地習俗，未婚男性死後必須冥婚，否則亡魂會替親屬帶來不幸，所以家人一聽到此事，隨即趕往陝西洽談，到場後驚見女方還活著，交易破局。事後，一位中間人告訴丁勝利，只要女孩死亡，手續齊全且放在醫院太平間，還是能說服男方來拉人。

次日，丁勝利買了假的死亡證明，並擬了自願冥婚的委托書，拿給陳甜甜的養父簽字，並支付對方人民幣2萬元（約新台幣8萬6000元）；隨後，陳甜甜被養母哭著抱進計程車，踏上了絕命之路。據悉，丁勝利等人原打算將少女放在醫院太平間，任其凍死，過程中被管理員發現，只好直接將她帶往山西。

幸運的是，丁勝利等人在山西境內遇到例行臨檢，值勤員警發現異樣，及時把陳甜甜救了下來。案經法院審理，丁勝利等中間人和陳甜甜養父母遭依故意殺人罪，分別判處3至7年有期徒刑不等。

(中時新聞網)