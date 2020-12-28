苗栗一名57歲男子，趁著11歲乾女兒到醫院探望住院的媽媽時，在廁所性侵女童，被女童母親當場撞見，揭發惡行報警。而這名「乾爸」竟然還是累犯，不止一次性侵女童。台中高分院審理後判處有期徒刑7年。

判決指出，57歲男子，認了女兒國小同學為乾女兒。這名乾女兒因為因從小父母離異，由母親前夫的母親（稱阿婆）撫養長大，將對父愛的需求投射到乾爹身上。

2019年5月，女童與乾爸去探望車禍住院的母親，2人卻突然消失在病房裡。女童母親隨後在廁所門口發現女童，女童邊走邊拉褲子，母親因為廁所燈沒關，走進去一看才發現女童的乾爸也在廁所裡。媽媽驚覺有異追問，女童卻不肯多說，決定報警處理。

警方著手調查，才驚覺女童並非首次被乾爸性侵，嫌犯曾經到乾女兒阿婆家吃飯，在阿婆進房休息後，就在客廳性侵女童。

法官勘驗各項事證後認為，57歲的乾爸具有相當的生活經驗以及社會歷練，但卻利用女童年幼識淺以及對父愛的高度情感依賴，進而發生性行為，行為可惡，依2個對未滿14歲女子為性交罪判處應有期徒刑7年，全案可上訴。

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(中時新聞網)