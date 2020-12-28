明年元旦將臨，為防疫考量，新北市決定縮小元旦升旗典禮規模，改為內部行程。總統府今天表示，對於地方政府基於防疫能量的決定，總統府予以尊重。目前總統府沒有取消元旦升旗典禮的規劃，也會嚴格落實民眾以實聯制參與，讓國家重要慶典順利完成。

新北市因應新冠肺炎疫情延燒，將元旦升旗典禮改為市府團隊內部行程，在市府東側舉辦，不邀請民眾參加，不發紀念品，也取消暖場活動。部分地方政府也考慮跟進。

外界關切110年總統府元旦升旗典禮是否也有可能取消？總統府發言人張惇涵表示，對於地方政府基於防疫能量的決定，總統府予以尊重。不過他說，總統府元旦升旗是國家重要慶典之一，總統府及主辦單位皆會遵照中央流行疫情指揮中心防疫指引辦理，並嚴格落實民眾以實聯制參與，力求讓防疫工作完備，讓國家重要慶典順利完成。

張惇涵也表示，目前總統府沒有取消元旦升旗典禮之規劃，倘若因疫情狀況有所變化而有需要調整，也將依照中央流行疫情指揮中心之指引，即時因應並向各界即時說明。

(中時 )