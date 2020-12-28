為了因應開放含萊克多巴胺的豬肉進口，衛福部、農委會等單位相繼推出一系列台灣豬標章，五花八門讓業者覺得部會不同調易混淆。對此，資深外交官、前紐西蘭大使介文汲今則表示，「對政府信心蕩然無存、崩盤」。

農委會宣稱已發台灣豬標章可供民眾識別，但近日竟被發現有店家拿了台灣豬標章、卻使用西班牙豬肉，使得標章還沒正式上路，就引發民眾質疑。

介文汲在廣播節目《千秋萬事》中表示，關於標章發放，讓大家都質疑政府公信力，因政策變得只會宣傳、配套措施非常草率、漏洞百出，又沒好好檢討，若真的有好好檢討，那他認為「陳吉仲先道歉」。

介文汲批，陳吉仲是他這幾年來最具爭議性的主委，「從來沒道歉過，一昧捍衛政府政策，卻沒把專業跟百姓福祉放前面，如果他沒有面對外界善意批評，將不會進步，未來會更草率，不斷從政治角度面對外界質疑，我們需要理性專業政務官。」

介文汲也說，台灣豬標章從頭到尾笑話百出，貼到最後一點效果都沒有，變得浪費資源，真正讓我們對政府信心蕩然無存、崩盤。

(中時新聞網)