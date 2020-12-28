日前傳出下半年首例新冠肺炎本土個案，許多跨年活動被取消，外界也關心總統府前元旦升旗活動會不會取消？總統府發言人張惇涵表示，總統府及主辦單位皆會遵照中央流行疫情指揮中心防疫指引辦理，並嚴格落實民眾以實聯制參與，力求讓防疫工作完備，讓國家重要慶典順利完成。

張惇涵也表示，目前總統府沒有取消元旦升旗典禮之規劃，倘若因疫情狀況有所變化而有需要調整，也將依照中央流行疫情指揮中心之指引，即時因應並向各界即時說明。對於地方政府基於防疫能量的決定，總統府予以尊重。

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